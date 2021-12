Pius Suter (e i Red Wings) in isolamento

DETROIT - Pius Suter, Sam Gagner e Joe Veleno dei Red Wings, così come altri loro compagni di squadra, sono stati inseriti nella lista del protocollo Covid-19.

Di conseguenza, con questa nuova serie di malati, la NHL ha deciso di fermare la formazione del Michigan fino al prossimo 26 dicembre.

In questa stagione l'attaccante rossocrociato ha messo finora a referto 15 punti in 31 incontri disputati.

UPDATE: The #RedWings have placed forwards Sam Gagner, Pius Suter and Joe Veleno, along with assistant video coach Jeff Weintraub, in the NHL's COVID-19 protocol.