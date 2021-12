Vittorie per Zurigo, Berna e Bienne

DAVOS - Vincendo 5-1 a Davos lo Zurigo, sesto, si è portato a +6 sul Lugano. I Lions hanno fatto quello che hanno voluto nei Grigioni, andando a segno con Sopa, Andrighetto, Noreau e due volte con Quenneville.

Vittoria in trasferta anche per il Berna che si è preso due punti nel derby della Ilfis, vincendo ai supplementari sul Langnau 3-2 grazie alla decisiva rete di Untersander. In precedenza per gli Orsi erano andati a segno Moser e Kahun, mentre per i Tigrotti hanno timbrato il cartellino Huguenin e Leeger.

Nell'altra partita del pomeriggio altra affermazione esterna, quella del Bienne a Porrentruy per 4-1. Reti ospiti di Schläpfer, Rajala, Hügli e Grossmann, di Rohrbach per i padroni di casa.

keystone-sda.ch / STR (JUERGEN STAIGER)