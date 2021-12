Descloux e Rod out diverso tempo

GINEVRA - Infermeria sempre più gremita a Ginevra, squadra invischiata nella lotta per accedere ai pre-playoff.

Il portiere Gauthier Descloux si è infortunato alla parte bassa del corpo e non rientrerà prima della sosta olimpica prevista nel mese di febbraio.

Anche Noah Rod non potrà scendere in pista per diverso tempo. Il capitano delle Aquile ha subito un'operazione alla mano e mancherà dalle sei alle otto settimane.

Le condizioni di Henrik Tömmernes vengono invece valutate giorno per giorno. Colpito da una carica alla testa, il difensore svedese non si sa quando potrà tornare sul ghiaccio.

Dal canto suo Marc-Antoine Pouliot sarà fuori combattimento per due-tre settimane per un infortunio alla parte bassa del corpo. Medesimo discorso per il giovane attaccante Stéphane Patry.

keystone-sda.ch (SALVATORE DI NOLFI)