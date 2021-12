Alla Gottardo Arena è vietato sbagliare

AMBRì - Archiviata una settimana difficile, durante la quale sono comunque stati raccolti quattro punti, l'Ambrì si appresta ad affrontarne un'altra altrettanto impegnativa. Langnau e Lugano in casa, Ajoie in trasferta: sono questi i tre avversari che attendono la truppa di Luca Cereda, in pista questa sera per la terza volta in quattro giorni.

Nella serata odierna alla Gottardo Arena giungerà il Langnau, team contro il quale nei primi due scontri stagionali i leventinesi hanno ottenuto sei punti. Una squadra che andrà comunque presa con le pinze e che recentemente ha strappato un punto allo Zugo e realizzato sei reti al Davos. Quella bernese è una compagine che dipende praticamente soltanto dai suoi stranieri: 55 delle 87 reti realizzate sin qui portano infatti la firma di Olofsson, Grenier, Pesonen e Saarela. Alla luce di ciò Hietanen e compagni dovranno cercare di neutralizzare questi giocatori, “locomotiva” del Langnau...

In ottica classifica per i biancoblù sarà davvero importante riuscire a ottenere la posta piena, così da allungare a +4 sul Ginevra undicesimo (le Aquile questa sera avranno però due gare in meno dei ticinesi).

