Una rete di Pestoni permette alla Nazionale di piegare la Russia

KREFELD - Dopo le due battute d'arresto iniziali - contro Slovacchia (1-7) e Germania (0-3) - la Nazionale svizzera ha rialzato la testa alla Deutschland Cup, prevalendo sulla Russia 3-2.

Per l'occasione l'head-coach Patrick Fischer ha optato per l'innesto di Waeber fra i pali e non ha potuto contare sui servigi di Bertaggia, non al meglio fisicamente. La sfida è iniziata in salita per i rossocrociati, andati sotto 2-0 - a cavallo tra il 19'38 e il 29'38 - in virtù dei sigilli di Paulov e Goncharuk. Nel secondo periodo il sempreverde Ambühl (37') e Andrighetto (39') hanno ristabilito la parità, mentre nell'ultimo terzo il biancoblù Pestoni - ben servito dal difensore del Lugano Alatalo - ha regalato il successo alla Svizzera (59'), fissando di fatto il punteggio sul 3-2 finale.

La Nazionale elvetica ha chiuso così il torneo tedesco al terzo posto (3 punti), proprio davanti alla Sbornaja (0). Nel pomeriggio è in programma l'ultima sfida fra i padroni di casa della Germania (6) e la Slovacchia (6), che si contenderanno così il successo finale nel confronto diretto.

keystone-sda.ch (Bernd Thissen)