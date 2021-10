Tre grandi nomi per la Svizzera di Fischer

BERNA - La Svizzera di Patrick Fischer ha ufficializzato i primi grandi nomi in vista delle Olimpiadi di Pechino.

Nella giornata odierna, tutte le federazioni, hanno infatti potuto comunicare in esclusiva l'identità di tre giocatori selezionati per i Giochi.

La Svizzera, "scaldando" già i tifosi, ha optato per Roman Josi - difensore e capitano dei Nashville Predators -, Nico Hischier - prima scelta assoluta del Draft 2017 nonché capitano dei New Jersey Devils - e Timo Meier, sniper in forza ai San José Sharks.

In attesa di conoscere la lista completa dei convocati, è dunque già iniziato il countdown in vista dei Giochi invernali a cinque cerchi, in agenda dal 4 al 20 febbraio 2022.

