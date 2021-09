Merzlikins-Blue Jackets, c’è il rinnovo

COLUMBUS - Elvis Merzlikins sarà a lungo un giocatore dei Columbus Blue Jackets. Questo “dice” il contratto appena firmato dal 27enne portiere il quale, come comunicato dalla franchigia dell’Ohio, ha sottoscritto un rinnovo fino al 2027.

Con il nuovo accordo quinquennale, l’estremo difensore lettone - che era in scadenza nel 2022 - si metterà in tasca un totale di 27’000’000 di dollari. In 61 partite di NHL disputate in carriera, Elvis ha fatto registrare una percentuale di parate del 92%.

Five more years of Elvis 🕺⬇️ — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) September 21, 2021

keystone-sda.ch (Frank Gunn)