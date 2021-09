Lugano padrone nella tana dell'Ajoie

PORRENTRUY - Reduce dallo scivolone interno col Langnau, il Lugano di McSorley ha reagito e fornito una prova convincete, rifilando un secco 7-2 al neopromosso Ajoie. Sfida a senso unico a Porrentruy, dove i bianconeri - in pista con il rientrante Carr, schierato nel primo blocco insieme ad Arcobello e Fazzini - hanno di fatto archiviato la pratica in poco più di venti minuti, facendo un sol boccone dei rivali.

Subito avanti grazie a Morini, a segno al 4' dopo un'azione insistita, i ticinesi hanno continuato a spingere e messo alle strette la retroguardia giurassiana, con i padroni di casa in grande affanno. E così all'11' è arrivato il raddoppio di Thürkauf, che ha recuperato un disco in zona offensiva e fulminato Wolf con un polsino chirurgico da distanza ravvicinata. Al 17' il Lugano ha calato il tris, con Alatalo a bersaglio con un tiro raso ghiaccio su servizio di Fazzini.

Nel secondo periodo l'inerzia della sfida non è cambiata, con il numero 17 bianconero che si è messo in proprio e, in shorthanded, ha infilato il 4-0 al 23' (per il "Fazz", dopo i lampi in Champions, è la prima rete in campionato). Con ancora tanti minuti da giocare ma la sfida ormai ampiamente indirizzata, prima della seconda sirena c'è stato il tempo per altre tre segnature. Al 34' ha colpito Walker (5-0), cui ha fatto seguito il sigillo di Joggi che ha regalato almeno un timido sorriso ai tifosi locali (37'). Sciupata la chance del 5-2 l'Ajoie è poi nuovamente capitolato, con Loeffel autore al 39' del mortifero 6-1.

Sempre Loeffel, in entrata di terzo tempo, ha siglato anche il 7-1 con un bel tiro dalla blu dopo un'azione insistita. Puramente "estetico" il 7-2 di Frossard, che al 54' - complice una disattenzione degli ospiti - si è presentato tutto solo al cospetto di Schlegel e lo ha superato. Nel finale, con il risultato ormai in cassaforte, la squadra di McSorley ha avuto modo di "allenare" il 5c3, superando indenni 2' in doppia inferiorità.

Pr l'Ajoie si tratta del secondo ko in due partite, mentre i sottocenerini si portano a quota 6 punti dopo tre gare.

AJOIE - LUGANO 2-7 (0-3; 1-3; 1-1)

Reti: 3'47" Morini (Boedker, Herburger) 0-1; 10'34" Thürkauf 0-2; 15'15 Alatalo (Riva) 0-3; 22'44" Fazzini 0-4; 33'48" Walker (Traber. Stoffel) 0-5; 36'30" Joggi (Hauert) 1-5; 38'43" Loeffel (Boedker, Herburger) 1-6; 41'21"Loeffel 1-7, 53'46" Frossard (Lars, Rouiller) 2-7.

LUGANO. Schlegel; Riva, Alatalo; Müller, Loeffel; Wolf, Nodari; Chiesa; Carr, Arcobello, Fazzini; Morini, Herburger, Nodari; Josephs, Thürkauf, Bertaggia; Stoffel, Tschumi, Traber; Waker.

Penalità: Ajoie 1x2'; Lugano 5x2’.

Note: Raiffeisen Arena, 2'843 spettatori. Arbitri. Tscherrig, Hungerbühler; Kehrli, Wolf.

keystone-sda.ch (GEORGIOS KEFALAS)