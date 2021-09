Stretta una collaborazione con due farmacie, niente tampone ad Ambrì

AMBRì - L’Hockey Club Ambrì-Piotta ricorda che per assistere alle partite al Nuovo Stadio Multifunzionale di Ambrì vige l’obbligo di presentare un certificato Covid valido.

L’accesso al Nuovo Stadio richiede un abbonamento/biglietto, un certificato Covid-19 e un documento d’identità che ne attesti la proprietà. L’entrata verrà negata in caso di mancata corrispondenza tra dati personali del certificato e il documento d’identità.

Il certificato Covid è ottenibile in tre modi:

Vaccino (validità 12 mesi)

Guarigione dalla malattia (validità 6 mesi dalla malattia)

Tampone (validità 48 ore per test antigenico rapido e 72 ore per PCR)

Sono validi solo i certificati Covid leggibili con l’applicazione ufficiale della Confederazione “Covid Check”:

- Certificato Covid svizzero dell’UFSP in formato digitale con codice QR

- Certificato Covid svizzero dell’UFSP in formato cartaceo con codice QR

- Green Pass dell’UE con codice QR

I ragazzi sotto i 16 anni non devono presentare un certificato Covid-19 per accedere alla pista, ma unicamente un documento d’identità a conferma dell’età.

La società leventinese rende noto che non organizzerà dei centri di test nelle immediate vicinanze della pista.

Allo stesso tempo, l’HCAP annuncia di aver stretto collaborazioni con due farmacie. Sarà dunque possibile recarsi presso le farmacie Boscolo di Airolo e al Drive-In della Farmacia Malè di Sementina per effettuare i test.

La Farmacia Boscolo di Airolo (Piazza Motta) rimarrà aperta nei giorni partita fino alle ore 19.00. Invitiamo i tifosi a presentarsi alla Farmacia Boscolo muniti di tesserino della cassa malati e a prenotare chiamando il numero 091 869 19 16 o scrivendo un’email a farmacia.boscolo@ farmaciepedroni.com.

Il Drive-In di Sementina (via Pobbia 18, 6514 Sementina) sarà aperto anch’esso fino alle ore 19.00 nei giorni delle partite casalinghe in settimana, mentre al week-end dalle ore 09.00 alle ore 12.30. Invitiamo i tifosi a registrarsi tramite il sito internet www.farmaciamale.ch o al link diretto del Drive In www.farmaciamale.testrapido. ch/drive-in per velocizzare notevolmente la procedura sul posto. Anche qui, è necessario presentare il proprio tesserino della cassa malati.

Infine, l’HCAP invita i propri tifosi ad arrivare presso lo Stadio con anticipo rispetto al consueto orario alfine di poter procedere a tutti i controlli. La società ribadisce l’importanza di verificare il possesso e la validità del proprio certificato prima di arrivare ad Ambrì.

Ti-press (Samuel Golay)