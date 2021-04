Nuova Valascia da sfruttare, ecco la Gotthard Park & Events SA

AMBRÌ - Va bene l'hockey e vanno bene pure tutti gli eventi a esso collegato; per “rendere”, la nuova Valascia dovrà tuttavia essere sfruttata al massimo, in tutte le stagioni. Per cercare di raggiungere questo obiettivo ad Ambrì hanno creato una società ad hoc: la Gotthard Park & Events SA. La nuova realtà, facente parte del Gruppo HCAP, sarà diretta dall’ex CEO biancoblù Michele Orsi.

Di seguito il comunicato del club biancoblù:

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta ha il piacere di annunciare la costituzione della nuova “Gotthard Park & Events SA”, con sede ad Ambrì.

I compiti principali della Gotthard Park & Events sono la gestione e la messa a disposizione delle infrastrutture in ottica di eventi non strettamente legati all’hockey. Essa avrà quale direttore Michele Orsi, già CEO dell’HCAP SA fino a gennaio 2019.

Il Gruppo HCAP dunque si allarga e sarà ora composto in totale da sei società controllate dalla Hockey Club Ambrì-Piotta SA: HCAP Giovani Sagl, HCAP Girls Sagl, HCAP Servizi Sagl, Valascia Immobiliare SA, Gottardo Catering SA e Gotthard Park & Events SA, cui si aggiunge la partecipazione (consolidata) del 51% nell’Hockey Club Biasca SA, portato avanti in collaborazione con gli altri Club azionisti.

Questo allargamento organizzativo è stato voluto per meglio cogliere le opportunità e le potenzialità del Nuovo Stadio Multifunzionale, per separare la gestione di manifestazioni molto diverse fra di loro e per riprendere la gestione di una gran parte del comparto aeroportuale di Ambrì al fine di ampliare e diversificare l’offerta di eventi nella regione.

Per migliorare la gestione e la conduzione delle società è stata definita un nuova Direzione Generale nella quale Michele Orsi, nuovo Direttore Operativo, lavorerà a fianco degli altri direttori Adrian Gassmann (Direttore Commerciale), Diego Fiorentini (Direttore Finanziario), Paolo Duca (Direttore Sportivo) e Julia Kirichenko (Direttrice Catering). Questa Direzione Generale sarà guidata dal Direttore Generale del Gruppo Nicola Mona.

Il Gruppo HCAP consolida così la propria struttura organizzativa per il futuro e si prepara con entusiasmo ad entrare nel Nuovo Stadio Multifunzionale di Ambrì."

Tipress (foto d'archivio)