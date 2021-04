I bianconeri regolano il Rapperswil, piegato 6-2

di Antonio Fontana

LUGANO - Il Lugano ha cominciato con il piede giusto il suo cammino nei playoff, conquistando la vittoria (6-2) nella prima sfida della serie contro il Rapperswil. La compagine bianconera si è presentata all’inizio della post-season nella sua veste migliore, potendo contare sulla disponibilità di tutti i suoi effettivi, eccezion fatta per l’infortunato Traber.

Il complesso di Pelletier è sceso sul ghiaccio convinto e determinato, esercitando sin da subito grande pressione sulla retroguardia avversaria. Non è stato necessario troppo tempo prima che Sannitz e compagni trovassero il punto del vantaggio, realizzato dopo poco meno di quattro minuti sull’asse Walker-Suri, con quest’ultimo capace di ingannare Nyffeler davanti allo slot ed infilare l’1-0. Il Rappi però, estremamente cinico, ha frenato l’ottimo avvio dei padroni di casa sfruttando il primo powerplay di serata per pareggiare i conti con Schweri (10’29”).

La formazione sottocenerina ha riacquisito il comando della sfida nel corso di un poco frizzante periodo centrale. A portare nuovamente il Lugano a condurre nel punteggio è stato un abile guizzo di Lajunen, il quale ha gonfiato la rete dopo aver anticipato quattro sangallesi (22’59”). Il gol del finlandese ha condotto la sfida ad una fase di stallo durata fino all’alba dell’ultima frazione, quando fra le due squadre si è scatenato un rapidissimo batti e ribatti tradottosi in tre reti.

Al punto segnato da Loeffel (41’54”) ha immediatamente risposto quello di Profico (42’03”), reso vano però dal centro di Bürgler (42’43”) che ha portato il parziale sul 4-2. Finiti in doppio svantaggio per la seconda volta, i Lakers non hanno più saputo reagire e i bianconeri ne hanno approfittato per abbellire il punteggio con Fazzini (52’25”) e Zangger (55’40”). Gara-1 si è così conclusa sul risultato di 6-2.

Tra due giorni (giovedì, ore 20:00) le due compagini torneranno a darsi battaglia sul ghiaccio di Rapperswil, in occasione della seconda gara di questa serie.

LUGANO – RAPPERSWIL 6-2 (1-1; 1-0; 4-1)

Reti: 3’54” Suri (Walker) 1-0; 10’29” Schweri (Lehmann, Nyffeler) 1-1; 22’59” Lajunen (Bürgler, Arcobello) 2-1; 41’54” Loeffel (Fazzini, Herburger) 3-1; 42’03” Profico 3-2; 42’43” Bürgler (Arcobello, Boedker) 4-2; 52’25” Fazzini (Bertaggia) 5-2; 55’40” Zangger (Sannitz, Morini) 6-2.

LUGANO. Schlegel; Wellinger, Heed; Chiesa, Loeffel; Wolf, Nodari; Riva, Zangger; Boedker, Arcobello, Bürgler; Suri, Lajunen, Walker; Lammer, Herburger, Fazzini; Bertaggia, Sannitz, Morini.

Penalità: Lugano 6x2’; Rapperswil 4x2’.

Note: Cornèr Arena, zero spettatori. Arbitri: Wiegand, Tscherrig, Schlegel, Burgy.

Ti-press (Alessandro Crinari)