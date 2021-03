Scatti biancoblù per congedarsi da un monumento

AMBRÌ - Quella contro il Friborgo (in programma lunedì 5 aprile, ore 15.45), sarà l’ultima partita che l’Ambrì giocherà nella sua Valascia. Sarà l’ultima partita di hockey ospitata dall’impianto-monumento leventinese. L’occasione andrebbe celebrata con una festa ma, per ovvie ragioni, questa non si terrà. Il club sopracenerino si sta però impegnando affinché un saluto, quella che è stata la sua casa, possa comunque riceverlo. Per questo ha chiamato a raccolta i propri tifosi pensando l’iniziativa "Salutiamo insieme la Valascia".

Come funziona? Ogni tifoso che vorrà partecipare, lunedì dovrà appendere fuori da casa un vessillo biancoblù (una sciarpa, una bandiera, uno striscione…), fotografarlo e spedire lo scatto - indicando il luogo - al club via email (comunicazione@hcap.ch) o sui social (Facebook @HockeyClubAmbriPiotta o Instagram @hcap_official). La società provvederà poi a pubblicare tutte le immagini.

Ti Press (foto d'archivio)