Vita ticinese per l’attaccante

LUGANO/AMBRÌ - Dario Bürgler via da Lugano? Non è una sorpresa. Le possibilità che Hnat Domenichelli rinnovasse il contratto (in scadenza) del 33enne erano infatti minime. La novità del giorno è che l’attaccante potrebbe rimanere in Ticino.

Come riportato da Klaus Zaugg, l’ala potrebbe infatti cedere alla corte di Paolo Duca e dell’Ambrì, spostando il suo luogo di lavoro solo di qualche decina di chilometri verso nord. Collezionati, in stagione, 17 gol e 11 assist in 48 match, ai microfoni della Rsi Bürgler ha confermato l'addio, senza però dare certezze sul futuro: «Ho comunicato alla società che vado via, ma non ho ancora firmato per nessun'altra squadra».

TI-Press