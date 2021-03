Gli abbonati confermano il loro amore per il Lugano

LUGANO - Nella giornata odierna - lunedì 22 marzo - il Lugano ha emesso un comunicato riguardante la fedeltà degli abbonati.

Di seguito la notizia:

"Lo scorso 8 febbraio Vicky Mantegazza si era rivolta con un video messaggio a tutti i detentori di una tessera alla Cornèr Arena per la stagione 2020/2021. Il presidente dell’Hockey Club Lugano aveva chiesto un gesto d’amore per aiutare il club nell’attuale situazione straordinaria a causa del coronavirus.

La campagna si è chiusa lo scorso 15 marzo e, mediante i diversi canali di comunicazione del club, ha raggiunto tutti gli abbonati alla Cornèr Arena in via digitale (e-mail, newsletter), in via cartacea (rivista ufficiale Lugano Hockey), tramite le pagine del sito internet hclugano.ch, tramite HCL TV e tramite i social media (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin).

A titolo di esempio, l’account Instagram hclugano_official ha suscitato in questo periodo 1'756'268 Impressions mentre la pagina Facebook HC Lugano ha totalizzato 1'177'871 Impressions. Attraverso i media tradizionali (stampa, portali, radio, televisioni) sono inoltre stati sommati 1'160'000 contatti.

L’HCL desidera oggi ringraziare di cuore tutte le persone e le aziende che, in un regime di incertezza, avevano sottoscritto la scorsa estate un abbonamento alla Cornèr Arena, tutti coloro che in queste settimane hanno comunicato al club in via digitale (il 70%) o in via cartacea (il 30%) la loro scelta e tutti coloro che nel limite delle loro possibilità economiche hanno potuto e voluto rinunciare al 100% o al 50% del rimborso di quanto versato.

Con una quota di donazioni che nell’insieme ha superato il 50%, i tifosi più fedeli del club hanno confermato l’affetto che nutrono per i colori bianconeri. Oltre 100'000 franchi sono inoltre stati dedicati alla Sezione Giovanile che potrà così a sua volta far fronte alle difficoltà dovute alla pandemia.

Come promesso, gli abbonati che hanno rinunciato al rimborso della metà o dell’intera quota dell’abbonamento saranno contattati a fine stagione e non appena le norme anti COVID-19 lo consentiranno per apporre personalmente la propria firma all’interno dello spogliatoio della prima squadra. Il conteggio definitivo per il rimborso agli abbonati che lo hanno richiesto sarà eseguito al termine della stagione sportiva 2020/2021".

