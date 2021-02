Due punti per il Lugano a Losanna

LOSANNA - Sconfitto sì lunedì a Zugo ma comunque autore di un'ottima prova. Il Lugano in quel di Losanna andava a caccia di un'altra buona prestazione, possibilmente con un epilogo diverso rispetto alle ultime due uscite.

Missione compiuta alla Vaudoise Arena? Proprio così. I bianconeri hanno infatti vinto in terra romanda per 3-2 dopo l'overtime. Decisivo il gol di Boedker al 60'13'', salito a quota 11 centri stagionali.

I padroni di casa sono passati a condurre al 5' grazie a una conclusione di Marti che ha sorpreso Zurkirchen. Nonostante la rete di svantaggio con cui hanno guadagnato il primo riposo, nei 20' iniziali gli uomini di Pelletier hanno comunque giocato un buon hockey.

Gli sforzi profusi dagli ospiti sono stati ripagati al 26'51'' quando Loeffel ha infilato il pareggio: il difensore ha battuto Stephan con un appoggio dalla blu. La rete è stata convalidata dopo esame video per una presunta ostruzione sul portiere.

Due conclusioni imprendibili, prima di Malgin e poi di Suri, nel giro di 11 secondi(!), hanno cambiato il risultato ma non la sostanza di una sfida viaggiata sul binario dell'equilibrio. Al secondo riposo si è andati con le due contendenti sul 2-2.

L'ultimo tempo è scivolato via senza troppi sussulti né su un fronte né sull'altro. Nelle poche circostanze in cui sono stati chiamati in causa i due portieri hanno risposto presente. E così la sfida ha richiesto l'appendice dell'overtime che, contrariamente a quanto accaduto a Zugo, ha sorriso alla truppa di Serge Pelletier grazie al già citato gol di Boedker.

I sottocenerini, quarti in classifica, hanno chiuso proprio questa sera un tour de force di quattro gare in sei giorni. Torneranno in pista giovedì prossimo per affrontare il Ginevra.

Nell'altra sfida della serata il Berna ha vinto il derby della Ilfis imponendosi 4-2 a Langnau. Tra le reti da annotare anche quella di Conacher, arrivato nelle scorse ore da Losanna.

LOSANNA - LUGANO 2-3 d.s. (1-0, 1-2, 0-0, 0-1)

Reti: 4'25'' Marti (Bozon, Bertschy) 1-0; 26'51 Loeffel (5c4) 1-1; 37'42'' Malgin (Kenins, Gibbons) 2-1; 37'53'' Suri 2-2; 60'13'' Boedker (Arcobello) 2-3.

Lugano: Zurkirchen; Wellinger, Heed; Chiesa, Loeffel; Wolf, Nodari; Antonietti, Traber; Boedker, Arcobello, Bürgler; Suri, Lajunen, Fazzini; Bertaggia, Herburger, Fazzini; Haussener, Sannitz, Lammer.

Penalità: 2x2' Losanna; 6x2' Lugano + 1x10' (Traber).

Note: Arbitri: Lemelin, Nikolic; Gnemmi, Progin.

keystone-sda.ch (SALVATORE DI NOLFI)