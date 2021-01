13esima stagione in NHL per Yannick Weber

PITTSBURGH - Yannick Weber giocherà in NHL anche nella stagione 2021/2022. Il difensore elvetico, liberato dai Predators al termine dello scorso campionato, è infatti stato messo sotto contratto dai Penguins.

Il 32enne, che nella sua carriera ha anche vestito le maglie di Canadiens e Canucks, si è accordato con la franchigia di Pittsburgh per un anno. Si tratta della 13esima stagione in NHL per lui, dove ha complessivamente totalizzato - fra regular season e playoff - 100 punti (32 gol) in 539 partite disputate.

Sono di conseguenza diventati dodici gli svizzeri che militano in NHL. Oltre a Weber ci sono infatti anche Roman Josi e Luca Sbisa (Nashville Predators), Nico Hischier (New Jersey Devils), Timo Meier (San José Sharks), Nino Niederreiter (Carolina Hurricanes), Pius Suter e Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks), Dean Kukan (Columbus Blue Jackets), Gaetan Haas (Edmonton Oilers), Kevin Fiala (Minnesota Wild) e Jonas Siegenthaler (Washington Capitals), più Gilles Senn e Sven Bärtschi parcheggiati in AHL.