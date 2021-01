Voglia e reti, ma non basta

AMBRÌ - Combattivo ma imperfetto, l'Ambrì è caduto 3-4 in casa con il Bienne.

Subito in pista l’ultimo arrivato Perlini, i biancoblù hanno saputo giocare alla pari contro un rivale altalenante ma pericolosissimo. La differenza con alcuni degli ultimi, difficili, match? Comunque incerottati, Kostner e soci hanno saputo mostrare la giusta attitudine. E in attacco sono riusciti a graffiare. In questo modo, nel primo periodo, hanno potuto rispondere colpo su colpo ai bernesi, che sì hanno spinto dalle parti di Ciaccio, ma non hanno “offeso”. Cosa invece riuscita ai leventinesi, arrivati in vantaggio alla prima sirena grazie al punto siglato in powerplay da Flynn (12’).

Nel secondo parziale la pressione portata dagli ospiti è cresciuta ma, anche con fortuna (palo di Rathgeb), i biancoblù sono riusciti a tenere. Questo almeno fino al 28’ quando, in superiorità numerica, Pouliot ha piazzato il pari. Sull’onda dell’entusiasmo il Bienne ha poi accelerato ancora, trovando il vantaggio con Cunti (34’). L’Ambrì non ha in ogni caso mollato e in 104” ha siglato il pari con Novotny. Questo non è però bastato per arrivare alla seconda sirena con il sorriso: un guizzo di Fox (39’) ha infatti nuovamente spinto avanti i bernesi.

Lo svantaggio non ha sgonfiato i sopracenerini, che sono tornati sul ghiaccio carichi e determinati e alla prima occasione (al 42’ in powerplay) hanno firmato il 3-3 con Fohrler. Un match tutto sommato equilibrato non poteva non decidersi grazie a una situazione speciale. Ed è stata proprio quella che, a metà ultimo terzo, ha definitivamente spezzato l’equilibrio. Neuenschwander fuori (al 49’53”) e punto di Brunner (al 50’20”). Gli uomini di coach Cereda non hanno più saputo rialzarsi ma - se serve a qualcosa - il ko è stato onorevole. Un buon viatico, insomma, per le prossime complicate sfide.

AMBRÌ-BIENNE 3-4 (1-0, 1-3; 1-1)

Reti: 11’02” Flynn (Müller) 1-0; 27’05” Pouliot (Künzle, Fuchs) 1-1; 33’47” Cunti (Brunner, Hügli) 1-2; 35’31” Novotny (Zwerger) 2-2; 38’57” Fox (Rathgeb) 2-3; 41’56” Fohrler (Kostner, Flynn) 3-3; 50’20” Brunner (Cunti, Chestnut) 3-4.

AMBRÌ: Ciaccio; Dotti, Fora; Fischer, Fohrler; Pezzullo, Hächler; Ngoy; Perlini, Kostner, Flynn; Zwerger, Novotny, Neuenschwander; Grassi, Müller, Trisconi; Incir, Goi, Dal Pian; Rohrbach.

Penalità: Ambrì 5x2', Bienne 6x2'.

Note: Valascia, 0 spettatori. Arbitri: Hebeisen, Nikolic, Cattaneo, Wolf.

Ti-press (Samuel Golay)