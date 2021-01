Primo gol in NHL per Philipp Kurashev

SUNRISE - In occasione della sua terza partita da titolare, Philipp Kurashev ha realizzato il primo gol della sua carriera in NHL. L'ex attaccante bianconero - autore del momentaneo 4-3 per i Blackhawks al 47' - non è però riuscito a evitare la sconfitta in trasferta contro i Panthers: 4-5 il risultato finale.

Per la cronaca le prime tre segnature realizzate dalla franchigia di Chicago, portano la firma di Kubalik (19' e 29') e Kane (40'). Per i padroni di casa sono invece andati a segno Vernhaeghe (14' e 23'), Hornqvist (17' e 48') e Vatrano (62').

keystone-sda.ch (Jim Rassol)