Il Davos passa alla Valascia: biancoblù battuti 2-0

AMBRÌ - Reduce dalla bella e sudata vittoria sul Ginevra - 2-0 con tanto di scazzottata in stile saloon dopo la terza sirena -, l'Ambrì non ha saputo concedere il bis, finendo ko alla Valascia al cospetto del Davos. 2-0 il risultato in favore degli uomini di Wohlwend, capaci di fare la differenza nel terzo periodo e portarsi così a quota 34 punti in classifica (+4 sui leventinesi).

Dopo un inizio a tinte gialloblù, con Ambühl subito pericoloso su servizio di Corvi e un palo colpito da Marc Wieser, i padroni di casa sono cresciuti facendosi vedere a più riprese dalle parti di Sandro Aeschlimann. Al 10', con Marc Wieser sulla panchina dei penalizzati, è stato il Top Scorer Nättinen ad avere sul bastone una ghiotta occasione che non è però andata a buon fine. Propositivi ma poco concreti, nel primo tempo i biancoblù non hanno sfruttato altre due opportunità di giostrare con l'uomo in più sul ghiaccio.

Match intenso ma poco spettacolo nel secondo periodo, dove il Davos ha spinto parecchio e messo pressione dalle parti di Ciaccio, sempre attento e bravo a dire di no (22-30 per gli ospiti il conteggio dei tiri dopo i primi due tempi).

L’equilibrio è poi regnato fino al 45’, quando il giovane Simon Knak - capitano della Svizzera U20 - ha sorpreso Ciaccio, trafitto da un tiro velenoso (0-1). Costretto ad inseguire e dopo aver superato indenne un’inferiorità numerica, è stato l’Ambrì ad avere un’altra occasione con l’uomo in più sul ghiaccio, ma anche questa volta il powerplay è risultato troppo lento e macchinoso. Si è così arrivati ai minuti finali, dove il Davos ha poi infilato il definitivo 2-0 a porta vuota. Rete firmata al 59’ da Herzog, al settimo sigillo stagionale.

AMBRÌ – DAVOS 0-2 (0-0; 0-0; 0-2)

Reti: 44’27” Knak (M.Aeschlimann) 0-1; 59’18” Herzog 0-2.

AMBRÌ: Ciaccio; Ngoy, Fora; Fischer, Fohrler; Z.Dotti, Hächler; Pezzullo; Zwerger, Müller, Nättinen; Kneubuehler, Flynn, Dal Pian; J.Neuenschwander, Novotny, Goi; Grassi, Kostner, Trisconi; Rohrbach.

Penalità: Ambrì 2x2'; Davos 5x2'.

Note: Valascia, porte chiuse. Arbitri: Mollard, Nikolic; Gnemmi, Huguet.

keystone-sda.ch (Alessandro Crinari)