Nättinen continua a volare

AMBRÌ - Un successo a Davos frutto dell’ottimo lavoro difensivo, di un boxplay granitico (il migliore del campionato) e di un’efficacia sotto porta finalmente oltre le aspettative. Proprio quest’ultimo punto si era spesso rivelato il tasto dolente della stagione biancoblù: prima della “vendemmia” grigionese, nelle 14 partite precedenti soltanto due volte l’Ambrì aveva realizzato più di tre reti. Questo nonostante la vena realizzativa incredibile di Julius Nättinen, abile venerdì ad aggiungere altre due segnature al suo ricco bottino, salito a quota 14 reti in 11 gare di campionato. Pazienza e furbizia: questi sono stati gli elementi chiave che hanno permesso alla truppa di Luca Cereda di imporsi in terra grigionese.

Che dire dei singoli? Sembra aver smaltito al meglio l’infortunio Marco Müller (mossosi bene a Davos), senza dimenticare la crescita di Daniele Grassi. L’attaccante ticinese sta tornando sui suoi livelli.

In una stagione che più imprevedibile non si può, l’Ambrì ha il compito di continuare a crescere e di vincere il maggior numero di partite. Chissà che poi i playoff, qualora i biancoblù riuscissero a qualificarsi, si riveleranno ancor più pazzi e imprevedibili. Se invece andasse male, sarà tutta esperienza in più in vista del prossimo anno, nel quale ci sarà il tanto atteso esordio nella nuova casa. Con la speranza che il coronavirus non sia più d'intralcio...

