Da 0-3 a 4-3 (ai rigori), se non lo fanno i biancoblù…

AMBRÌ - Vittoria in rimonta per l’Ambrì, riuscito a battere 4-3 (ai rigori) il Berna dopo essersi trovato 0-3 a metà incontro. A lungo lenti e imprecisi, i sopracenerini si sono garantiti due punti grazie a una reazione d’orgoglio. Gli ospiti sono però vistosamente calati con il passare dei minuti.

Nonostante una classifica deficitaria, una striscia negativa ancora aperta (tre rovesci in fila) e il ruolo da “ospiti”, i favoriti della vigilia erano chiaramente gli Orsi. Questo per le grandi qualità di una rosa ricchissima fin qui incapace di esprimere tutto il proprio potenziale. E da favorita si è mossa la truppa di coach Nachbaur la quale, pur senza strafare, ha prestissimo preso in mano le redini dell’incontro. Velocemente in vantaggio (Untersander in powerplay al 5’), il Berna ha gestito a suo piacimento il ritmo della sfida, controllando i leventinesi nel primo tempo per poi, pigiato il piede sull’acceleratore, “distanziarli” nella seconda frazione. Lì, in meno di 40”, ci hanno pensato Gerber (25’12”) e Haas (25’50” in superiorità numerica), a scavare un solco parso in un primo momento incolmabile.

Sotto 0-3 l’Ambrì ha però, una volta ancora, mostrato di avere doti morali sopra la media. Partita finita dunque? Per nulla. Digerita la classica strigliata di Luca Cereda, prima Trisconi (34’) e poi il solito Nättinen (41’ e 43’) hanno infatti firmato un veloce, sorprendente quanto meritato pareggio. Il timeout è, a quel punto, stato chiamato dallo sconcertato Nachbaur, che però non è riuscito a far risvegliare i suoi. Oltre a quello nel punteggio, il confronto ha infatti trovato l’equilibrio nel gioco, trascinandosi tra qualche sussulto (Pestoni e Nättinen hanno avuto e fallito il “tiro da tre punti”) fino al 60’. E poi per tutto l’overtime. Il punto supplementare è quindi stato assegnato ai rigori, dove i leventinesi si sono mostrati migliori.

AMBRÌ-BERNA 4-3dr (0-1, 1-2, 2-0, 0-0)

Reti: 4’33” Untersander (Scherwey, Jeffrey) 0-1; 25’12” Gerber (Jeffrey) 0-2, 25’50” Haas (Blum) 0-3; 33’06” Trisconi (Fohrler) 1-3; 40’36” Nättinen (Novotny) 2-3; 42’43” Nättinen (Novotny) 3-3.

AMBRÌ: Ciaccio; Ngoy, Fora; Fischer, Hächler; Pezzullo, Fohrler; Dotti; Zwerger, Novotny, Nättinen; Horansky, Flynn, Kneubuehler; Grassi, Kostner, Trisconi; Mazzolini, Goi, Dal Pian.

Penalità: Ambrì 3x2’; Berna 5x2’.

Note: Valascia, 30 spettatori. Arbitri: Hebeisen, Piechaczek; Altmann, Dreyfus.

keystone-sda.ch / STR (SAMUEL GOLAY)