Conz, Pinana e Rohrbach salteranno il Friborgo

AMBRÌ - Torna il campionato e tornano anche i grattacapi.

A Lugano non giocheranno: la sfida al Ginevra è stata rinviata per le positività tra le Aquile.

Ad Ambrì invece si stanno preparando alla trasferta di Friborgo senza poter contare su Benjamin Conz, Christian Pinana e Dario Rohrbach, ancora in isolamento. Per i tre - come confermatoci da Paolo Duca - è possibile un utilizzo nel weekend per le partite contro Berna e Lugano: tra martedì e mercoledì saranno infatti nuovamente valutate le loro condizioni.

Ti-press (Alessandro Crinari)