Ambrì battuto a Losanna

LOSANNA - Nonostante il coronavirus minacci sempre più il regolare svolgimento delle partite di National League, questa sera l'Ambrì è sceso in pista in quel di Losanna per affrontare il medesimo avversario di martedì. Una sfida nella quale i biancoblù non hanno certo sfigurato: alla resa dei conti hanno però dovuto "raccogliere" la quarta sconfitta di fila, 3-2 il risultato finale.

Per la partita odierna la formazione ticinese non ha potuto contare su capitan Bianchi, mentre Nättinen è stato spostato in linea con Müller e Zwerger. In porta spazio a Benjamin Conz.

Nei primi 20' è successo ben poco, quasi mai le due squadre si sono affacciate pericolosamente in zona offensiva. Conz e Stephan hanno dovuto effettuare soltanto interventi di "ordinaria amministrazione".

A inizio periodo centrale i padroni di casa hanno ingranato una marcia in più, stazionando con maggior costanza nel terzo di difesa ticinese. I frutti i vodesi li hanno raccolti appena dopo metà partita: prima con il punto di Malgin (servito ottimamente da dietro la porta) e poi con Bertschy (involatosi tutto solo verso Conz).

Subìto il (doppio) "colpo" gli uomini di Cereda non si sono lasciati scoraggiare e - a meno di due minuti dal 40' - hanno accorciato le distanze con una conclusione di Michael Ngoy, che ha dunque festeggiato con una rete le 1'000 partite in National League.

Nella prima parte dell'ultima frazione i ticinesi hanno messo tanta pressione in zona offensiva, rendendosi pericolosi in particolar modo con un 2 contro 1 imbastito da Horansky e D'Agostini. Nel miglior momento dell'Ambrì, ecco però la doccia gelata: Jooris ha servito un disco d'oro allo scatenato Bertschy, che ha riportato a due le lunghezze tra la sua squadra e i sopracenerini.

In situazione di 5c3 - a meno di quattro minuti dal 60' - ecco il quarto sigillo in altrettante partite per Nättinen, il quale ha fatto partire una sassata che si è infilata alle spalle di Stephan per il punto della speranza. Ma la rimonta, purtroppo per l'Ambrì, è rimasta incompiuta...

LOSANNA - AMBRÌ 3-2 (0-0, 2-1, 1-0)

Reti: 31'30'' Malgin (Conacher, Gibbons) 1-0; 35'35'' Bertschy (Heldner, Frick) 2-0; 38'03'' Ngoy (Dal Pian) 2-1; 51'31'' Bertschy (Jooris, 4c4) 3-1; 56'25'' Nättinen (D'Agostini, Flynn, 5c3) 3-2.

Ambrì: Conz; Ngoy, Fora; Fischer, Hächler; Pezzullo, Fohrler; Schwab, Dotti. Horansky, Flynn, D'Agostini; Zwerger, Müller, Nättinen; Rohrbach, Kostner, Trisconi; Kneubuehler, Dal Pian, Grassi.

Penalità: 4x2' Losanna; 3x2' Ambrì.

Note: Vaudoise Arena, ' spettatori. Arbitri: Borga, Nikolic; Huguet, Wermeille.

keystone-sda.ch (SALVATORE DI NOLFI)