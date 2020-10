In quarantena i GDT Bellinzona

BELLINZONA - Con i casi in aumento e il numero di contagiati in Svizzera che ha ormai superato le 60'000 unità dall'inizio dell'emergenza, le notizie di quarantene si susseguono in maniera ormai piuttosto frequente. Alla lista si aggiunge quella che tocca i GDT Bellinzona, con i membri del club che dopo alcuni casi di positività al Covid sono stati posti preventivamente in quarantena.

L'EHC Frauenfeld, che avrebbe dovuto affrontare i ticinesi (Prima Lega) domenica pomeriggio, ha comunicato sui propri canali social di aver ricevuto la notizia in mattinata dalla Regio League. La partita ovviamente è stata rinviata.

TiPress/archivio