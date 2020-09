Ambrì, informazioni importanti per gli abbonati

Con i tifosi che hanno ormai iniziato il conto alla rovescia in vista della nuova stagione, l'Ambrì - tenendo ovviamente conto della delicata situazione generata dal Covid-19 -, ha diramato un comunicato con alcune importanti informazioni relative all’accesso degli abbonati alle partite che si giocheranno alla Valascia. Di fatto, dando una notizia positiva ai suoi tifosi più "fedeli", il club informa che tutti gli abbonati che hanno pagato la propria tessera entro oggi, venerdì 11 settembre 2020, avranno il diritto di accesso alla Valascia per tutte le partite casalinghe della stagione 2020/2021.

Ecco il comunicato nella sua versione integrale:

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta ha il piacere di annunciare che tutti gli abbonati che hanno pagato la propria tessera entro oggi, venerdì 11 settembre 2020, avranno il diritto di accesso alla Valascia per tutte le partite casalinghe della stagione 2020/2021.

I possessori di una polizza di rinnovo del proprio abbonamento in tribuna principale sono invitati ad effettuare il versamento entro e non oltre martedì 15 settembre. Dopo questa data i posti verranno liberati e venduti ad altri.

La società leventinese comunica di aver chiuso ufficialmente la vendita degli abbonamenti spalti. I possessori di una polizza di rinnovo della propria tessera spalti non potranno più saldare la fattura. Per coloro che hanno pagato la propria tessera spalti entro oggi, venerdì 11 settembre 2020, seguiranno ad inizio della prossima settimana le indicazioni per la scelta del proprio posto sulle tribune che saranno installate sul rettilineo e in Curva Sud.

L’HCAP coglie l’occasione per ringraziare i propri abbonati per la fiducia dimostrata e per il loro sostegno ai colori biancoblù".

TiPress/archivio