Ancora Zurigo per il difensore

ZURIGO - Niente America, per ora, per Tim Berni. Siglato ad aprile un triennale ELC con i Columbus Blue Jackets, nei prossimi mesi il 20enne difensore continuerà a vestire la maglia del “suo” Zurigo. L’avventura negli States, per il rossocrociato, comincerà verosimilmente ad autunno inoltrato, per il training camp che precederà la stagione.

Il giovane nativo di Männedorf in carriera ha finora collezionato 115 caps in LNA, mettendo a referto 5 reti e 15 assist.