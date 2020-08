I Capitals prestano Riat al Ginevra

GINEVRA - Il 23enne Damien Riat - cresciuto proprio nel settore giovanile del Ginevra - inizierà la stagione 2020/21 indossando la maglia granata. I Washington Capitals, squadra a cui si è legato lo scorso maggio con un accordo biennale, hanno prestato l'attaccante alle Aquile. La compagine statunitense si è riservata il diritto di richiamarlo in novembre, in tempo per l'inizio del training camp in vista della prossima di NHL.

Nello scorso campionato Riat, in forza al Bienne, aveva messo a referto 11 gol e 11 assist in 36 incontri.

Keystone/archivio