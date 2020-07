Pius e l’occasione della vita

ZURIGO - Nella prossima stagione Pius Suter non vestirà la maglia dei Lions. Il 24enne, che ha fatto valere una clausola di uscita presente nel suo contratto, tenterà l’avventura in NHL. Ancora non è nota la franchigia per la quale giocherà l’attaccante, che però non ha voluto farsi sfuggire l’occasione della vita.

Formatosi hockeisticamente a Zurigo, in carriera con i Lions Suter ha collezionato 244 caps e 186 punti (90 reti) in National League.

Per quanto riguarda la fedeltà… Eric Fehr ha invece deciso di rimanere a Ginevra. Il canadese - 34 punti (15 reti) in 44 match all’esordio in NL - ha infatti trovato un accordo con le Aquile fino all’aprile 2021.

keystone-sda.ch (ALEXANDRA WEY)