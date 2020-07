Lugano Ladies: torna Evelina Raselli

Nella giornata odierna - venerdì 10 luglio - la società del Lugano Ladies ha emesso un comunicato riguardante la nuova stagione.

DI seguito il comunicato:

"Il “roster” del Hockey Club Ladies Lugano per la stagione sportiva 2020/2021 ha subito qualche cambiamento di rilievo. Registrate per prima battuta le partenze di Ophélie Ryser e di Jasmine Fedulov - un ritorno in Svizzera francese per entrambe (Neuchâtel Hockey Academy) - il passaggio per un anno al Thurgau Indien Ladies (ex Weinfelden) di Nicole Vallario - che abbinerà questa nuova esperienza sportiva all’apprendimento del tedesco - e lo stop sabbatico di una stagione di Alicia Pagnamenta per studi linguistici, segnaliamo ora anche il passaggio all'Ambri-Piotta Girls di Gaia Mottis ed Emma Montalbetti.

Per quanto concerne gli arrivi, siamo contenti di annunciare i ritorni alla competizione di Nathalie Buser e di Federica Galtieri. Altri ritorni importanti nelle file bianconere… dapprima in provenienza della Svezia, siamo molto lieti di rivedere alla Cornèr Arena Evelina Raselli seguita da Andrea Odermatt in arrivo del ZSC Lions Frauen. Da rilevare infine, l’ingaggio dell’attaccante rossocrociata Noemi Ryhner (classe 2000, ex SCReinach).

Per terminare, siamo felici di comunicare ancora il reclutamento, quale Assistente Allenatore, di Vasco Soldini che porterà così alle Ladies la sua grande esperienza hockeystica conquistata precedentemente, in particolare, con le Sezioni Giovanili di Ambri-Piotta e di Lugano. Seguirà a breve la presentazione ufficiale della squadra che si sta già allenando duramente per raggiungere nuovi obiettivi".

Tipress, archivio