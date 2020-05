«È cresciuto sulle piste europee, si adatterà molto in fretta»

LUGANO - Il Lugano ha dunque trovato il suo terzo giocatore straniero. Dopo Arcobello e Lajunen (che però sarà out per 4-6 mesi) il club bianconero ha annunciato di aver messo sotto contratto il danese Mikkel Boedker. Un attaccante che non ha bisogno di tante presentazioni, visto che è reduce da un lungo periodo in NHL.

«Siamo molto contenti di poter contare su un’ala veloce come Mikkel - le parole del GM del Lugano Hnat Domenichelli a HCL TV - È un attaccante completo che ha giocato dodici stagioni nella NHL e sicuramente sarà un rinforzo importante per la nostra squadra. Difficilmente la sua attuale squadra, gli Ottawa Senators, giocherà i playoff della stagione 2019/20 nella NHL. Se così fosse, lo aspetteremo».

Quali sono le sue caratteristiche? «È un giocatore solido, veloce e con un buon tiro. Ciò che però mi è piaciuto di più è che si tratta di un professionista puro. Sono convinto che si adatterà molto in fretta in Svizzera visto che è cresciuto giocando sulle piste europee. Cercavamo un giocatore con il suo profilo: ha 30 anni ed è nel pieno della sua carriera. Lo aspettiamo a braccia aperte».

TiPress