Devos e Hazen: niente Langnau

LANGNAU - Philip-Michäel Devos e Jonathan Hazen non raggiungeranno il Langnau. Il duo offensivo dell'Ajoie - del quale anche l'Ambrì sarebbe interessato - non si trasferirà dunque alla Ilfis.

Secondo la Berner Zeitung il club avrebbe deciso di dire no all'operazione a causa delle incertezze legate al coronavirus e al reale potenziale dei giocatori in questione a emergere in un campionato come quello di National League.

Nel'ultima stagione Devos ha totalizzato 107 punti in 49 incontri, mentre Hazen 90 in 43 gare. Entrmabi nel loro attuale contratto hanno una clausola d'uscita per la National League da far eventualmente valere entro domani.

Keystone