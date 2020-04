Daniele Grassi torna all'Ambrì

AMBRÌ - Ora è ufficiale: Daniele Grassi torna ad indossare la maglia dell'Ambrì. L'attaccante, reduce da 4 stagioni oltre Gottardo (due al Kloten e due al Berna), rientra in Ticino per andare a rinforzare la rosa di Luca Cereda. Il 27enne ha firmato un accordo fino al 2022.

Ecco il comunicato del club biancoblù:

«L'Ambrì ha il piacere di comunicare che l’attaccante Daniele Grassi ha firmato un accordo con i biancoblù valido fino al termine della stagione 2021/2022.

Cresciuto nel settore giovanile biancoblù, Daniele in carriera ha disputato 398 partite in National League con le maglie di Ambrì, Kloten e Berna totalizzando complessivamente 102 punti (55 gol e 47 assist). L’ala classe ’93 torna in Leventina dopo quattro stagioni oltre Gottardo, con in tasca una Coppa Svizzera conquistata con il Kloten nel 2017 e un titolo di campione svizzero conquistato con il Berna nella stagione 2018/2019».