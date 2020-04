Coronavirus, capitan Josi aiuta i bisognosi

NASHVILLE - Roman Josi, stella e capitano dei Nashville Predators, scende “in pista” nella lotta al coronavirus. Il difensore rossocrociato ha deciso di donare 20'000 dollari a "Second Harvest", banco alimentare che aiuta i più bisognosi.

«Ho deciso di sostenere Second Harvest perché sta facendo un ottimo lavoro aiutando le persone più bisognose. È giusto che ci raccogliamo come comunità per dare il nostro contributo», ha commentato Roman Josi.

Entusiasta Nancy Keil, presidente di Second Harvest: «Siamo molto riconoscenti per l'aiuto di Roman Josi e per l’ottimo rapporto con i Predators. È bello vedere un giocatore come lui impegnarsi in prima persona per aiutare i bisognosi». Secondo Keil, grazie alla donazione di Josi, Second Harvest potrà fornire «80'000 pasti a bambini, famiglie e persone anziane che in questa difficile situazione stanno lottando anche contro la fame».