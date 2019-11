«Nilsson non giocherà più, ma non prenderemo Klasen»

ZURIGO - Si guardasse solo la classifica, questa sera all'Hallenstadion il Lugano non avrebbe scampo. Nella tana dello Zurigo capolista, della squadra che ha segnato più di tutte e che può contare sulla terza difesa della Lega (Davos e Friborgo, le migliori, hanno però giocato meno partite) come si potrebbe pensare di spuntarla? Invece - fortunatamente vien da dire - i numeri sono importanti ma non raccontano tutto. E soprattutto non bastano per delle previsioni... certe.

«Contro i bianconeri sarà una battaglia - ha raccontato Sven Leuenberger, ds dei Lions - e poi dopo la pausa è sempre dura: ricominciare con il ritmo e la concretezza mostrate nella prima parte della stagione non sarà facile».

Già davanti a tutti, questi Lions possono migliorare ancora?

«Certo. Soprattutto in boxplay, situazione nella quale siamo stati tutt'altro che perfetti».

L'imperfezione non costerà però loro il favore dei pronostici contro i ticinesi.

«La classifica dice che siamo davanti. La verità è però che la classifica non conta. Il Lugano, come d'altronde il Bienne, il Losanna, il Ginevra, il sorprendente Davos, lo Zugo e il Berna, è un'ottima squadra. Che ha tutte le possibilità di completare una stagione positiva. Di arrivare fino in fondo. Vincere il titolo? Può farlo. In più i ragazzi di coach Kapanen giocano a hockey. Non speculano. Si muovono cercando il risultato e così facendo divertono. Sarà interessante sfidarli».

Zurigo-Lugano è anche mercato. L'anno scorso i Lions pensarono a Klasen, che ora è in scadenza. Il posto di Nilsson è a disposizione...

«Robert non giocherà più a hockey. Ma questo non significa che per il futuro stiamo pensando a Linus. La scorsa stagione l'abbiamo giocata senza Nilsson. Questa l'abbiamo impostata senza Nilsson. Non stiamo cercando un suo sostituto e Klasen non arriverà».

