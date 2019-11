La Svizzera piega la Germania a un secondo dalla fine(!), in gol anche Fazzini

KREFELD (Germania) - Dopo aver superato senza troppi problemi la Slovacchia (5-2) - in occasione della prima partita della Deutschland Cup - la Svizzera si è ripetuta oggi pomeriggio contro i padroni di casa della Germania.

La giovane selezione rossocrociata, scesa tonica e pimpante sul ghiaccio, si è infatti imposta 4-3 all'overtime, mostrando ancora una volta delle buone trame. In ogni caso è stata una sfida molto equilibrata e a passare in vantaggio sono stati i tedeschi con Tiffels (4'), dopodiché la nostra Nazionale ha pareggiato i conti nel secondo periodo con Rod (33') in powerplay, il quale è stato abile a finalizzare in rete l'azione costruita da Suter e Fazzini.

Nell'ultimo terzo Bertaggia e compagni sono scesi in pista motivati a trovare immediatamente il primo vantaggio della serata e ci sono riusciti con Suter al 2' (2-1). Incassato il colpo i teutonici non si sono demoralizzati e - a cavallo fra il 47' e il 51' - hanno ribaltato il punteggio con Pietta e Fischbuch. Sembrava che la truppa di Fischer dovesse incassare la prima sconfitta di questo torneo e invece - qualche istante più tardi (54') - Fazzini ha realizzato il 3-3 spedendo di fatto le due squadre all'overtime. Il supplementare ha poi sorriso agli elvetici capaci di siglare il gol-vittoria con Suter a un secondo(!) dalla quarta sirena.

Grazie a questa vittoria la Svizzera - 5 punti in classifica - guarda tutti dall'alto. La Germania insegue a una lunghezza (4), mentre sono ancora ferme a zero punti sia la Russia che la Slovacchia, in pista alle ore 16.30.

keystone-sda.ch/ (Marcel Kusch)