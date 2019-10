L'Ambrì prende Chris Egli

AMBRÌ - Rallentato da un attacco al momento poco prolifico, per tentare di rendere più efficace il gioco voluto da Luca Cereda l'Ambrì ha chiesto (e ottenuto) al Davos Chris Egli. Il 23enne rimarrà alla Valascia fino a dopo la Coppa Spengler e potrà essere richiamato dai grigionesi in qualsiasi momento. Egli non potrà scendere in pista nelle sfide tra biancoblù e gialloblù.

Di seguito il comunicato ufficiale del club biancoblù:

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica di aver ottenuto in prestito l’attaccante classe ’96 Chris Egli dall’Hockey Club Davos sino a dopo la Coppa Spengler.

L’accordo tra le due società prevede due clausole: il Davos potrà richiamare Egli in caso di necessità e lo stesso attaccante non potrà disputare gli scontri diretti tra biancoblù e grigionesi.

Chris Egli dopo le trafile giovanili nell’HC Davos ha disputato i mondiali U20 con la nazionale rossocrociata nel 2015, mentre nel corso della stagione 2019/2020 ha totalizzato 3 presenze con la maglia del Davos e una con i Ticino Rockets. Chris si aggregherà al club leventinese a partire da domani. La famiglia biancoblù dà il benvenuto a Chris."

keystone-sda.ch/ (Pablo Gianinazzi)