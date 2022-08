Un attaccante per il Basilea: Andi Zeqiri torna in Svizzera

BASILEA - Andi Zeqiri è un nuovo attaccante del Basilea. Stando a un'informazione apparsa sul "Blick" l'attaccante elvetico - cresciuto nel Losanna - è stato prestato dal Brighton ai renani per una stagione. Ricordiamo che con i vodesi in Super League ha messo a referto due reti in 20 incontri disputati.