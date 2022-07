Il dado è tratto: Zurigo eliminato dalla Champions

ZURIGO - Niente da fare per lo Zurigo in occasione del secondo turno delle qualificazioni alla prossima Champions League. Dopo aver perso in trasferta 3-2 all'andata, Marchesano e compagni non sono stati in grado di ribaltare il risultato davanti ai propri tifosi nella sfida di ritorno, pareggiando 2-2 contro il Qarabag dopo i tempi supplementari.