«Ho quattro figli, da Neuer ricompensa ridicola»

Recentemente il portierone del Bayern Monaco ha dimenticato il proprio borsello - con all'interno circa 800 euro, carte di credito e documenti - su un taxi. Accortosi, l'autista si è subito attivato per riconsegnarlo al proprietario. «Alla fine del mio turno mi sono recato presso l’appartamento dove l'avevo accompagnato, ma non c’era nessuno. Non era nemmeno all’indirizzo riportato sul documento. Alla fine, dunque, ho consegnato tutto all'agente del calciatore al quale ho anche lasciato il mio contatto».