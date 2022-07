Lugano atteso nella tana delle Cavallette

LUGANO - Con il mercato ancora aperto e le squadre in cerca degli ultimi innesti per puntellare e completare le proprie rose - l’ultimo in casa bianconera è stato l’arrivo di Uran Bislimi -, il campionato si prepara ad un altro weekend di fuoco. Non solo per la feroce morsa del caldo che attanaglia la Svizzera, ma per il secondo turno di Super League dal quale si attendono già alcune risposte importanti.