Niente da fare per il Lugano: a Cornaredo l'Inter ne segna quattro

Si tratta di un risultato indubbiamente ingeneroso per quanto mostrato in campo dalla truppa di Mattia Croci-Torti, con il coach che ha anche dato spazio a numerosi giovani. Oltre a questo il timoniere sottocenerino ha optato per un inedito sistema di gioco - il 4-2-3-1 - con Babic a sostegno dell'unica punta Celar. I locali - che in campo non hanno per niente sfigurato - hanno creato tanto e concretizzato poco, anche a causa di qualche intervento salva-risultato di troppo da parte di Handanovic.