Insigne come Maradona a Toronto: «Per noi è come il Pibe de Oro»

TORONTO - Lorenzo Insigne è sbarcato a Toronto, dove giocherà per le prossime quattro stagioni (MLS). All'ex capitano del Napoli è stata riservata una grande accoglienza da parte dei tifosi. «È come Diego Armando Maradona per la nostra generazione», sono state le parole di alcuni tifosi canadesi riportate dal "Corriere della Sera".

Migliaia di supporters hanno infatti preso d'assalto l’aeroporto per accoglierlo tra cori e applausi, seguendolo in seguito al grande evento organizzato dalla società nel quartiere italiano della città. «Grazie a tutti per essere venuti, "All for one"», sono state le prime parole di Insigne. «Mi auguro di riuscire a fornire il mio contributo durante le partite per portare il Toronto alla vittoria. Grazie dell’accoglienza, sono molto felice, per me e la mia famiglia sarà molto bello essere qui. È la prima volta che mi allontano da Napoli, sarà una grande esperienza».

L'attaccante 31enne è cresciuto nel settore giovanile del Napoli e l'esordio in Prima squadra è avvenuto nel 2010. In tutto questo tempo l'ex capitano - 415 incontri, 114 reti - ha conquistato due volte la Coppa Italia e una la Supercoppa nazionale.

Si tratta del calciatore più pagato del campionato nordamericano di calcio con i suoi 15 milioni di dollari lordi all'anno per quattro stagioni, che corrispondono a 8 milioni di eurro netti all'anno.