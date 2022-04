Ucraina-Scozia il 1. giugno

GLASGOW - La nazionale ucraina tornerà in campo il prossimo 1. giugno, data in cui a Glasgow giocherà contro la Scozia in occasione degli spareggi di qualificazione con vista sul Mondiale in Qatar.

Chi vincerà questo duello (inizialmente previsto il 24 marzo ma poi rinviato a causa della guerra) andrà poi ad affrontare il Galles quattro giorni più tardi, in una sfida che darà accesso alla Coppa del Mondo. La selezione qualificata verrà poi inserita nel Gruppo B insieme a Inghilterra, Stati Uniti e Iran.

In una nota la Fifa "desidera ringraziare tutte le parti coinvolte per il forte spirito di solidarietà e cooperazione che ha portato a questa decisione unanime, con l'adeguamento del calendario della Nations League grazie alla collaborazione della UEFA".