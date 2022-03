Vittoria pesante per il Servette

GINEVRA - Le reti siglate da Cognat e Imeri nel primo tempo sono bastate al Servette per battere 2-1 il Sion, riscattare la sconfitta patita dal Basilea la scorsa settimana e avvicinare il Lugano al quarto posto della classifica di Super League.

Meglio messi in campo, più aggressivi e motivati dei rivali, i granata hanno a lungo condotto il gioco, trovando un veloce vantaggio e, dopo il momentaneo pari vallesani di Stojilkovic, riuscendo a rimettere il naso avanti prima dell’intervallo. Non sono in ogni caso stati in grado di chiudere i conti e così, fino all’ultimo, nonostante il controllo quasi totale delle operazioni, sono rimasti a rischio beffa. Il triplice fischio dell’arbitro li ha comunque premiati, impedendo contemporaneamente alla truppa di Tramezzani di staccare ulteriormente il Lucerna penultimo.

keystone-sda.ch (MARTIAL TREZZINI)