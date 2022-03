Il TAS non fa sconti alla Russia

LOSANNA - Nessuna marcia indietro. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha respinto il ricorso della Federazione calcistica russa: tutte le squadre russe affiliate all'Uefa non potranno scendere in campo in alcuna competizione fino a nuovo avviso, confermando di fatto la decisione presa lo scorso 28 febbraio.

Per quanto attiene alla Fifa, entro fine settimana lo stesso TAS ha assicurato che si esprimerà. Da questa dipenderà se la selezione di Valerij Karpin potrà o meno disputare gli spareggi per accedere al Mondiale in Qatar.