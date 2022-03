Benzema trascina il Real, PSG eliminato

MADRID - Grazie a un Karim Benzema gigantesco, il Real ha completato un impensabile ribaltone negli ottavi di Champions League. Sconfitti 1-0 all’andata in Francia, i Blancos hanno agguantato i quarti demolendo 3-1 in casa il PSG. Un PSG che, trascinato da Mbappé - ancora in gol -, ha a lungo creduto di aver chiuso i conti. Mantenendo alto il ritmo della sfida, dimostrando di avere grande tenuta fisica e mentale e, appunto, aggrappandosi al loro stratosferico attaccante, le merengues hanno in ogni caso completato l’impresa. Il 34enne ha messo la propria firma sull’incontro al 61’, 76’ e 78’, annientando, di fatto, i parigini.

Nell’altro ottavo di serata il Manchester City, reduce da un 5-0 esterno, si è limitato al compitino contro lo Sporting Lisbona: 0-0 e qualificazione comoda.

La serata di coppa ha proposto poi anche i primi ottavi di Europa League. Nelle gare di andata delle rispettive sfide, hanno festeggiato l’Olympique Lione, capace di vincere 1-0 in casa del Porto, e l’Eintracht Francoforte, impostosi 2-1 a Siviglia contro il Betis.

keystone-sda.ch (Juanjo Martin)