Il grande giorno è davvero arrivato. L’ex Inter Christian Eriksen, vittima di un arresto cardiaco lo scorso 12 giugno e costretto a lasciare la Serie A - in Italia, come noto, non gli è consentito giocare con un defibrillatore interno -, è pronto a fare il suo ritorno in campo in un match ufficiale.

Questo pomeriggio, a oltre 8 mesi dal drammatico episodio che ha segnato Euro 2020 e tenuto il mondo col fiato sospeso, il danese scenderà infatti in campo con il Brentford.

«Christian sarà della squadra e giocherà - ha confermato il tecnico - È un gran giorno per tutti noi, ma specialmente per lui e la sua famiglia».

Alle 16.00 il Brentford, attualmente 14esimo in Premier League ma a secco di vittorie da 7 turni, sfida il Newcastle in un match che mette in palio punti pesanti per la lotta salvezza.

keystone-sda.ch / STR (David Cliff)