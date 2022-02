Shaqiri ha firmato con i Chicago Fire

CHICAGO - È ufficiale: Xherdan Shaqiri lascia il calcio europeo per approdare in Major League Soccer dove giocherà con i Chicago Fire, squadra di Joe Mansueto (proprietario come noto anche del Lugano). Si è dunque rivelata brevissima l'avventura del Nazionale rossocrociato a Lione: il 30enne era arrivato in Ligue 1 l'estate scorsa con l'obiettivo di rilanciare la propria carriera dopo tre anni a Liverpool non sempre fortunati.

Secondo le prime indiscrezioni Shaqiri andrà a percepire uno stipendio di 4,6 milioni di dollari, che possono salire fino a 7 tenendo conto di vari bonus facilmente raggiungibili.

Con la sua nuova squadra l'ex - tra le altre - di Inter e Bayern Monaco ha firmato un contratto valido fino al 31 dicembre 2024. È l'acquisto più costoso della storia del club americano: il Lione dalla sua cessione ha incassato una cifra che si aggira attorno ai sette milioni di euro.

«Xherdan è un giocatore rivoluzionario e porterà tante gioie ai nostri sostenitori e alla città di Chicago», le parole espresse dal direttore sportivo Georg Heitz.

