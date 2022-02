Gatto preso a calci: il West Ham mette fuori rosa Zouma (e lo multa)

LONDRA - Kurt Zouma è sempre più nella bufera. Il video che ritrae il giocatore del West Ham mentre prende a calci e a schiaffi uno dei suoi due gatti - postato dal fratello - ha alzato un polverone, non solo in Inghilterra, ma in tutto il mondo.

Alla luce del comportamento vergognoso tenuto dal suo tesserato, il club ha deciso d'intervenire mettendo fuori rosa il 27enne francese e infliggendogli una multa di circa 300'000 euro. «Il giocatore ha immediatamente accettato l'ammenda e ha chiesto che l'importo fosse donato a un'organizzazione per i diritti degli animali», ha fatto sapere la società.

Nelle scorse ore il diretto interessato si era scusato per l'accaduto... «Anche se non ci sono scusanti per il mio comportamento, di cui mi pento sinceramente, voglio chiedere scusa. Sono profondamente dispiaciuto per chiunque sia rimasto sconvolto dal video e assicuro che i nostri due gatti stanno bene, sono amati da tutta la nostra famiglia: è stato un incidente isolato che non si ripeterà».

Sul caso è intanto intervenuta anche la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, la più grande associazione che protegge i diritti degli animali, che ha già prelevato i due gatti dall'abitazione del calciatore. Pure la Polizia di Londra ha aperto un fascicolo per far luce su quanto accaduto.

Ma non è finita qui. Kurt Zouma potrebbe anche venir processato in Francia, Paese da cui proviene, per una denuncia partita dalla "Fondation 30 Millions d'Amis", la più grande sul territorio transalpino a tutela dei diritti degli animali. In tal senso l'anno scorso il codice penale francese si è arricchito di nuove leggi e il maltrattamento degli animali può essere punito con un massimo di quattro anni di carcere.

