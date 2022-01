Kylian Mbappé-Real Madrid: sarà matrimonio

PARIGI - Kylian Mbappé si appresta a vivere i suoi ultimi mesi da giocatore del Paris Saint-Germain. Dalla Germania rimbalza infatti la notizia della chiusura dell’accordo tra il campione francese e il Real Madrid, per un matrimonio che comincerà il prossimo 1. luglio.

Già la scorsa estate il club spagnolo tentò di acquistare il francese, mostrando al PSG un assegno da 200’000’000 di euro. I parigini però rifiutarono, convinti - sfruttando l’ultimo anno di contratto ancora in essere - di poter nel frattempo spingere il loro attaccante a rimanere. Le trattative tra il 23enne e la società della Ville Lumière non si sono in ogni caso mai concretizzate e, tra le pieghe dell’incertezza, si è così potuto nuovamente infilare il Real Madrid. Per stuzzicare Mbappé, le merengues - che non dovranno versare nulla nelle casse del PSG - hanno puntato su uno stipendio enorme. La punta guadagnava 22’000’000 l’anno; dalla prossima stagione “salirà” a 50’000’000 l’anno.

keystone-sda.ch / STR (Christophe Petit Tesson)